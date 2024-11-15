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Афиша Plus Дом Радио выпускает спектакль-концерт о забытом поэте Иване Голле

Дом Радио выпускает спектакль-концерт о забытом поэте Иване Голле

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17, 18, 19 ноября на новой площадке Дома Радио на Невском, 62, пройдут премьерные показы «Посвящения Ивану Голлю». Этот проект, поставленный Елизаветой Мороз, продолжает исследовать новые формы в области поэтического и музыкального театра в рамках направления musicAeterna Αθεατрон.

В «Посвящении Ивану Голлю» сочинения на французские и немецкие тексты поэта-авангардиста представят Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Александр Белоусов и композиторы-резиденты Дома Радио. Постановка с сочинениями для голоса и рояля на стихи Ивана Голля будет представлена в исполнении артистов хора musicAeterna и пианистов Николая Мажары и Саши Листовой. Главную драматическую роль в спектакле-концерте исполнит актриса театра им. Ленсовета Лаура Пицхелаури.

Иван Голль, прижизненно известный, после смерти словно исчез из общественного сознания. О его биографии известно не так много, и постановка Елизаветы Мороз отказывается от биографичности, сосредотачиваясь на дуальности — ощущении, которое считывается в стихотворении «Жан-гермафродит». В этом стихотворении поэт передает ощущение соединения неодинакового в одном. Это состояние проходит красной нитью через всё его творчество и биографию.

Елизавета Мороз о фигуре Ивана Голля: «Уместить мир поэта в длительность спектакля почти невозможно, поэтому мне хотелось сделать квинтэссенцию образов и ощущений, которые транслируют его тексты. Мы работаем с такой установкой, с таким ощущением, что мы ничего не знаем про Ивана Голля потому, что он почти не переведен на русский язык. Его творческая жизнь необычна и неуловима. Человек писал на двух разных языках, потом сам же переводил свои тексты на другие языки, делал разные их версии. Уже в этом есть некий ключ к неуловимости звучания его поэтического голоса».

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