Марина Солопченко и Наталия Фиссон станцуют Кафку в катакомбах Петрикирхе

16 ноября в катакомбах Петрикирхе состоится премьера пластического спектакля известного хореографа Анны Белич по мотивам последней новеллы Франца Кафки «Певица Жозефина». Ключом к созданию пластических образов спектакля стал метод Пины Бауш, знаменитой немецкой танцовщицы и хореографа. В главных ролях две драматические актрисы: Марина Солопченко и Наталия Фиссон. Их совместная работа с Анной Белич позволит увидеть внутренний мир Жозефины, сложный, противоречивый и поэтический. Постановка возникла в рамках проекта Гëте-института «КАФКА+».

«Певица Жозефина» — это не просто история о певице, это глубокое погружение в мир отношений творца и аудитории, размышления о ценности искусства и трагичности исхода того, кто посвящает ему свою жизнь. В формате танцтеатра спектакль исследует судьбу Жозефины, ее непростые отношения с окружающим обществом и роль музыки в жизни человека. Для создателей спектакля музыка — это не просто набор звуков, а отражение человеческой души. Можем ли мы представить человечество без музыки? Как тогда будет устроена жизнь, если искусство пения сохранится только в воспоминаниях, а чувственно этот опыт будет нам уже недоступен?