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Афиша Plus Марина Солопченко и Наталия Фиссон станцуют Кафку в катакомбах Петрикирхе

Марина Солопченко и Наталия Фиссон станцуют Кафку в катакомбах Петрикирхе

704
4 комментария

16 ноября в катакомбах Петрикирхе состоится премьера пластического спектакля известного хореографа Анны Белич по мотивам последней новеллы Франца Кафки «Певица Жозефина». Ключом к созданию пластических образов спектакля стал метод Пины Бауш, знаменитой немецкой танцовщицы и хореографа. В главных ролях две драматические актрисы: Марина Солопченко и Наталия Фиссон. Их совместная работа с Анной Белич позволит увидеть внутренний мир Жозефины, сложный, противоречивый и поэтический. Постановка возникла в рамках проекта Гëте-института «КАФКА+».

«Певица Жозефина» — это не просто история о певице, это глубокое погружение в мир отношений творца и аудитории, размышления о ценности искусства и трагичности исхода того, кто посвящает ему свою жизнь. В формате танцтеатра спектакль исследует судьбу Жозефины, ее непростые отношения с окружающим обществом и роль музыки в жизни человека. Для создателей спектакля музыка — это не просто набор звуков, а отражение человеческой души. Можем ли мы представить человечество без музыки? Как тогда будет устроена жизнь, если искусство пения сохранится только в воспоминаниях, а чувственно этот опыт будет нам уже недоступен?

Анна Белич поделилась подробностями воплощения мира Кафки: «В процессе создания спектакля метод Пины Бауш применялся прежде всего для того, чтобы спровоцировать двух блестящих артисток, Марину Солопченко и Наталию Фиссон, не являющихся в прямом смысле танцовщицами, на конкретные внебытовые движения, из которых и строилась затем вся хореография.

В спектакле звучит музыка эпохи барокко. Музыкальность мироощущения Франца Кафки определила наш способ восприятия его новеллы, — таким образом, музыкой становится и сам произносимый текст, и даже другие звуки и шумы.

Пространство катакомб Петрикирхе, переосмысленное художником Эмилем Капелюшем, также подчеркивает ключевую мысль постановки: музыка является важнейшей особенностью, свойством человека, способного слышать и сохранять гармонию мира».

18+

Арина Хек

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Комментарии
4
111111111111118
2 часа
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
Рострелли
2 часа
Не, Кафка - на любителя. А вот поставили бы оперу "Апрельские тезисы" по произведению В.И. Ленина или балет по К. Марксу "Капитал", это тема.
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