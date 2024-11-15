Тот же вирус, только в профиль. Почему все снова болеют пневмонией

В Петербурге растет число заболевших пневмонией. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 17 628 человек против 9 189 за тот же период в прошлом году. Рост почти вдвое.

СМИ Северо-Запада и социальные сети пугают народ микоплазменной инфекцией, пришедшей якобы из ниоткуда и вызывающей пневмонию. Сколько на самом деле человек поражает эта инфекция, доподлинно неизвестно: статистика учитывает общие цифры заболеваемости пневмонией, в них — и обычная, и вирусная, и микоплазменная. Но судя по тому, что общая цифра заболевших выросла заметно, доля правды в «страшилках», возможно, есть. «Фонтанка» попыталась разобраться с ними с помощью профессора, директора НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова, главного пульмонолога Петербурга, Ольги Титовой.

— Ольга Николаевна, почему в Петербурге выросли заболеваемость и смертность от пневмонии? Может, инфекции, провоцирующие воспаление легких, стали другими?

— Ничего не изменилось, патогены прежние. Увеличилось число пациентов с мультирезистентной флорой, то есть с заболеваниями, вызванными возбудителями, устойчивыми к действию сразу нескольких антибиотиков. Как правило, это люди в возрасте от 70 и старше, часто лечившиеся в стационаре, с тяжелыми хроническими заболеваниями. Они плохо поддаются антибактериальной терапии по понятной причине. Подавляющее большинство пациентов умирают в стационарах, страдая тяжёлой сердечно-сосудистой или онкологической патологией. Эти заболевания способствуют развитию и тяжелому течению пневмонии. И в ряде случаев, например у пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью, пневмонию целесообразно рассматривать как осложнение основного заболевания.

Патологоанатомы в заключительном диагнозе пневмонию называют основной причиной смерти. При этом все понимают, что пневмония у них — очевидное осложнение, а не причина.

— Предполагается, что вакцинация должна снижать смертность.

Источник: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»







— Это так, но больше половины умерших не привиты ни от чего: ни от гриппа, ни от пневмококковой инфекции, ни от ковида. Все пациенты, относящиеся к группе риска развития и тяжелого течения пневмонии, прежде всего с больные хроническими заболеваниями сердца, цереброваскулярной патологией, сахарным диабетом, хроническими болезнями органов дыхания, должны быть привиты от этих инфекций.

Я не сомневаюсь, что плановое задание по вакцинации петербуржцев, как и в прошлом году, будет выполнено. Но считаю, что назрела необходимость создания выверенных реестров пациентов, подлежащих вакцинации в том числе против пневмококка, в каждом районе города с выделением соответствующего финансирования и строгим контролем выполнения. Только в этом случае мы сможем сократить потери.

— Вы говорите, что возбудители пневмоний — прежние, одни и те же из года в год, если исключить период эпидемии коронавируса. А как же микоплазменная пневмония? Говорят, катастрофа, много заболевших, и раньше такого не было.

— Было и раньше. Обычно подъемы заболеваемости респираторной микоплазменной инфекцией регистрируются один раз в 2–4 года. Пик приходится на холодное время года. В этом году вспышки зафиксированы в Пскове и Ленинградской области, увеличилось число заболевших и в Петербурге. Но инфицирование микоплазмой не всегда заканчивается пневмонией.

Часто мы сталкиваемся с клинической картиной ринофарингита, ларинготрахеита, бронхита, то есть с поражением верхних дыхательных путей. Такая форма респираторного микоплазмоза протекает достаточно легко, проявляется в основном сухим кашлем, першением в горле, и при правильном лечении уже через 1–2 недели человек чувствует себя здоровым.

Но тут очень важно вовремя диагностировать — не пропустить микоплазменную пневмонию. Опасность в первую очередь подстерегает людей со сниженным иммунитетом, хроническими заболеваниями. Поэтому, если беспокоит сухой кашель или кашель с отделением гнойной мокроты, плохое самочувствие, лихорадка, 38,5 и выше градусов, боли в мышцах. суставах, надо безотлагательно обратиться к врачу.

Микоплазма — внутриклеточный возбудитель, который, в отличие от обычных бактерий, не имеет клеточной стенки. Из-за особенностей строения микоплазменная инфекция не поддаётся лечению бета-лактамными антибиотиками — пенициллинами и цефалоспоринами, с ней справляются только антибиотики из группы макролидов, и в качестве альтернативного лечения применяются респираторные фторхинолоны.

Неправильно назначенные антибиотики могут привести к прогрессированию, осложнениям заболевания или хронизации инфекционного процесса. Поэтому назначать антимикробную терапию должен врач, самолечение может быть для больного губительным. Ольга Титова, главный пульмонолог Петербурга

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— Кто больше всего рискует заболеть?

— Этот микроорганизм передается воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, заболевают чаще всего дети, молодые люди и очень пожилые. Прежде всего те, кто учится или работает в организованных коллективах — детских садах, школах, вузах, военнослужащие — в казармах.

У детей старше 5 лет в 40 % случаев при инфицировании развивается микоплазменная пневмония. Пожилые подвержены респираторному микоплазмозу из-за особенностей иммунной системы, обусловленных наличием значимых хронических сопутствующих заболеваний. Именно у них наиболее вероятно тяжелое течение микоплазменной пневмонии из-за присоединения к микоплазменной инфекции других вирусных или бактериальных патогенов. Поэтому при подозрении на пневмонию пациентам старше 60 лет и со значимой сопутствующей патологией рекомендована госпитализация.

— Как протекает микоплазменная пневмония?

— Для микоплазмы характерен длительный инкубационный период — 2–4 недели. Первыми появляются симптомы поражения верхних дыхательных путей: «сухой», надсадный кашель, особенно во второй половине дня, першение в горле. Насморка, может не быть. При развитии пневмонии повышается температура, появляются озноб, слабость, головные и мышечные боли. Но специфических клинических симптомов, которые бы отличали микоплазменную пневмонию от пневмонии, вызванной другими бактериями или вирусами, не существует, поэтому особую важность приобретают лабораторные методы диагностики возбудителя и рентгенологическое подтверждение пневмонии.

В большинстве случаев неосложненная микоплазменная пневмония имеет более легкое течение. Симптомы исчезают в течение 7–14 дней. Но при несвоевременном или неправильном лечении возможны такие грозные осложнения, как абсцесс легкого, интерстициальный фиброз, бронхоэктазы, эмпиема плевры.

— Это можно сделать в поликлинике? И делается ли?

— Самым распространенным и надежным методом определения возбудителя микоплазменной пневмонии остается полимеразная цепная реакция (ПЦР), с которой мы хорошо познакомились в период пандемии COVID-19. И способ забора биологического материала остается практических тем же. Мазок с задней стенки глотки и носовых ходов. Метод позволяет выявить широкий спектр возбудителей сезонных респираторных вирусных инфекций: вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус…

В условиях стационара возможно использование более сложных диагностических методов верификации возбудителя. Это целый комплекс анализов, включающих серотипирование и разные виды молекулярно-биологических исследований.

Другим важным и необходимым методом диагностики заболевания остается рентгенограмма легких. Исследование подтверждает наличие изменений, характерных для пневмонии, в том числе микоплазменной.

— Когда микоплазменная пневмония теоретически пойдёт на спад, раз уж это сезонное заболевание?

— Продолжительность эпидемической вспышки микоплазменной инфекции зависит и определяется многими причинами: подтипом возбудителя, скоростью передачи, длительностью инкубационного периода и т. д. Но нам нужно помнить о простых и в то же время эффективных правилах, которые обычно используются в периоды эпидемического подъема гриппа и ОРВИ, которыми все мы овладели в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Избегать контакта с человеком, имеющим признаки простудного заболевания, не стесняться и носить маску, если контакт неизбежен, избегать переохлаждения, соблюдать рациональный режим труда и отдыха, в еде предпочитать сезонные продукты, заниматься физкультурой, высыпаться, чаще мыть руки, регулярно проветривать помещение, избегать мест с большим скоплением людей, родительский контроль — не отправлять в школу ребенка при наличии признаков респираторной инфекции, при наличии признаков ОРВИ оставаться дома и обратиться к врачу.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

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