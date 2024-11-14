«Слияние этих направлений нецелесообразно». Хинштейн высказался об объединении журфака с филфаком

Объединение журналистского и филологического направлений нецелесообразно. Об этом в своем Telegram-канале 14 ноября написал председатель IT-комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что в ходе выездного заседания комитета ГД по информационной политике в Московском государственном университете (МГУ) к такому мнению пришли как представители СМИ, представители Минцифры, Минобразования и деканы факультетов журналистики из разных регионов России.

«Упразднять вовсе направление «СМИ» крайне недопустимо. Специалисты «информационного фронта» не могут получать образование по одному стандарту с филологией, у каждого из направлений есть своя специфика, к акулам пера нужен особый подход», – поделился Хинштейн.

Напомним, что в четверг замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что Минобрнауки обсуждает возможность объединения факультетов журналистики и филологии в университетах. По словам Афанасьева, это предложение поддержали филологи.

«С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой-то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений — потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования», — сказал замминистра.