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Происшествия Старшему инспектору ГИБДД суд вынес приговор за семь взяток

Старшему инспектору ГИБДД суд вынес приговор за семь взяток

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9 комментариев

Старший инспектор МРЭО ГИБДД Сергей Лощинин получил четыре года колонии строгого режима, штраф и запрет занимать должность на госслужбе в течение четырех лет. Такой приговор мужчина получил за взятки, в том числе в крупном и особо крупном размере. Детали истории 14 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Лощинин, будучи старшим госинспектором МРЭО ГИБДД № 17, не позднее 16 марта 2019 года пообщался с человеком, занимающимся услугами по регистрации машин, мотоциклов и прицепов для ООО «Центр Автоуслуг» и других компаний и физических лиц. Гражданин с Лощининым договорились, что последний получит деньги за то, что ускорит процедуру регистрации транспорта. В период с 16 марта 2019 года по 24 мая 2020-го инспектор получил за это 52 тысячи рублей. Деньги Лощинину перечислили частями на карту, открытую на имя его отца.

Еще шесть взяток на суммы 60 тысяч рублей, 95 тысяч рублей, 48 500 рублей, 101 тысяча рублей, 614 500 рублей и 1 549 600 рублей Лощинин получил за регистрацию транспорта с ускоренном режиме.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с правоохранителями. У Лощинина есть двое маленьких детей. Он впервые был привлечен к уголовной ответственности и имеет награды за службу.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 4 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 4 года», — сообщили в пресс-службе судов Петербурга. Лощинин взят под стражу в зале суда.

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Комментарии
9
GRAY
1 час
И чем же он займётся, когда выйтет через два года? Аварийный комиссар?
Заливщик голосовых планок
1 час
Если суд вынес, значит инспектор мало занёс. О!
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