Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на девочку в метро Петербурга

Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин заинтересовался пассажиром петербургского метро, ударившим по голове 15-летнюю школьницу. Мужчину продолжают искать.

Как сообщили в СКР 14 ноября, глава ведомства поручил петербургскому следствию возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Следком в Петербурге проводит проверку, агрессора ищет полиция.

«Фонтанка» писала, что школьница получила внезапный удар по голове на платформе станции «Кировский завод» 12 ноября, когда ехала с одноклассниками в театр. Незнакомец сбежал, не объяснив свой поступок. По словам матери, девочка никого не трогала и не нарывалась на неприятности. Дочь петербурженка называет воспитанной и застенчивой.