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Происшествия Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на девочку в метро Петербурга

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на девочку в метро Петербурга

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3 комментария

Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин заинтересовался пассажиром петербургского метро, ударившим по голове 15-летнюю школьницу. Мужчину продолжают искать.

Как сообщили в СКР 14 ноября, глава ведомства поручил петербургскому следствию возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Следком в Петербурге проводит проверку, агрессора ищет полиция.

«Фонтанка» писала, что школьница получила внезапный удар по голове на платформе станции «Кировский завод» 12 ноября, когда ехала с одноклассниками в театр. Незнакомец сбежал, не объяснив свой поступок. По словам матери, девочка никого не трогала и не нарывалась на неприятности. Дочь петербурженка называет воспитанной и застенчивой.

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Комментарии
3
Paul3390
4 минуты
Интересно - у нас окромя Бастрыкина кто-нибудь в Следственном комитете вообще работает? Если по вроде как очевидным делам - для возбуждения непременно требуется его личное поручение? Без него - самим никак не отреагировать? Обязательно пинок от начальства нужен?
282408812
3 минуты
ударивший тоже оказался застенчивым
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