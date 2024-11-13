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Происшествия Экс-главе Адмиралтейского района вменяют 8 миллионов взятки. СК показал обыск

Экс-главе Адмиралтейского района вменяют 8 миллионов взятки. СК показал обыск

9 427
19 комментариев

Следственный комитет готовится предъявить обвинение в получении особо крупной взятки Сергею Оверчуку, накануне внезапно уволившемуся с поста главы администрации Адмиралтейского района. Дело в благоустройстве.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, Оверчуку вменяют 8 миллионов рублей, которые он, по версии следствия, получил от предпринимателя в период с октября 2022 года по март 2024-го. Согласно материалам, взамен глава районной администрации обещал ускорить заключение контрактов и выплаты по ним руководителю коммерческих организаций, которые занимались благоустройством.

Роль посредника отводят Игорю Комарову — заместителю, уволенному под арест. Он же, как считают в СК, договорился, что Оверчук будет получать не менее 5% от стоимости контракта. Деньги заносили в администрацию на Измайловском проспекте.

Обыски в администрации и в доме её бывшего главы, уволившегося по собственному желанию, прошли накануне.

В СК отмечают, что раскрыть коррупцию смогли благодаря работе следователей и экономической полиции.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По факту дачи взятки и посредничества во взяточничестве в отношении взяткодателя и Комарова возбуждены уголовные дела», — добавили в ведомстве.

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Комментарии
19
DanCitizen
1 час
Чего то маловато
Я.Я.Я.
43 минуты
Какая это новость, это обычные будни чиновника. Фонтанка, новости давай...
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