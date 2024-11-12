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Общество В Киргизии предотвращена попытка захвата власти. У подозреваемых нашли 1000 бутылок водки для спаивания толпы

В Киргизии предотвращена попытка захвата власти. У подозреваемых нашли 1000 бутылок водки для спаивания толпы

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22 комментария

В Киргизии предотвращена попытка насильственного захвата власти: МВД республики 12 ноября сообщило о задержании подозреваемых в организации массовых беспорядков и «дестабилизации общественно-политической ситуации».

Согласно официальной информации, некая «организованная группировка» была создана с целью «антиконституционных призывов к актам насилия», но сотрудниками МВД заранее была получена информация о подготовке массовых беспорядков, и участники группировки были задержаны.

У каждого из них была своя роль в организации — организатор, пособник, финансист, исполнитель, говорится в сообщении МВД. «Дестабилизировать обстановку для дальнейшего захвата власти» они якобы планировали в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года «под предлогом проведения национальных спортивных игр в пригороде Бишкека».

Основной организатор попытки переворота, по утверждению МВД, — бывший заместитель генерального прокурора страны Адыл Кубан уулу, снятый с должности в апреле.

Всего задержанных, согласно предоставленной информации, семеро. Помимо оружия у них при обысках были найдены «1000 бутылок водки для спаивания толпы, 2000 бутылок минеральной воды, 1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков».

Возбуждены уголовные дела, всем арестованным задержанным предъявлены обвинения.

Следствие по делу продолжается.

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Киргизия МВД Захват власти
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Комментарии
22
Zet
1 час
повезло лошади... теперь на складе вещдоков дни окончит...
гастарбайтер
1 час
"...1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков..." сюр..
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