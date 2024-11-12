МТК выпускает «Двенадцать стульев» в жанре road-movie для серебряного поколения

В Малом театре кукол 15 ноября состоится премьера спектакля «Двенадцать стульев» Чакчи Фросноккерса, созданного специально для зрителей серебряного поколения. В рамках этого проекта будет представлено 6 показов, на которых соберутся не менее трехсот зрителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: скриншот трейлера спектакля







Постановка основана на знаменитом романе Ильфа и Петрова, после спектаклей у зрителей будет возможность обсудить увиденное с создателями и артистами. Проект направлен на соединение искусства театра кукол с классикой русской литературы, а также на популяризацию театра кукол среди людей старшего возраста.

Спектакль «Двенадцать стульев» будет представлен в жанре road-movie с линейным, но парадоксальным повествованием, где герои являются частью одного большого коллективного быта. Их образы будут намеренно карикатурными, выпуклыми и максимально утрированными — художник Ульяна Елизарова придумала больших планшетных кукол с живыми руками. А сценография спектакля, состоящая из трех мобильных платформ с выставленными на них стульями, символизирует недоступность цели, несмотря на её видимую близость. Желанная цель всегда на виду, но стоит протянуть к ней руку, как она ускользает.

Режиссер Чакчи Фросноккерс о спектакле: «Роман „Двенадцать стульев“ прекрасен от и до. И чудо его зашифровано в нескольких, пусть не самых очевидных, планах. За структурой плутовского романа стоит очень интересный конфликт: жизни и бессмертия. Ровно в тот момент, когда человек думает, что все в его руках, жизнь подкидывает новые обстоятельства. Такая парадоксальная игра мирского и мистического открывает этот текст с другой стороны. Чем больше герои лезут из кожи вон, тем шире и обаятельнее усмешка на устах Бога. Но ничего бы этого не было, если бы не филигранная стилистика Ильфа и Петрова, окаймляющая эту битву парадоксов».