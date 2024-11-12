В Петербурге прозвучит «Хор идентичностей» современной женщины

14 ноября на театральной площадке «Зал#3» состоятся гастроли спектакля Карины Бесолти «Хор идентичностей», в котором главную роль сыграет Зара Демидова. Этот автофикшн-спектакль — исследование вопросов самоидентификации в современном мире.
Автор и перформер Зара Демидова исследует сложный вопрос самоидентификации в условиях постоянно меняющейся реальности. Центральная тема — поиск ответа на вопрос «Кто я?», стремление собрать фрагменты собственного «я» в единое целое, обрести внутреннюю опору и этические ориентиры среди множества социальных ролей современной женщины.
Спектакль построен как серия монологов-фрагментов, объединенных четкой структурой, разработанной режиссером Кариной Бесолти и композитором Фати Бесолти. Разнообразные формы актерского существования сочетаются с медитативным видеорядом, создавая многослойное художественное высказывание.
Зара Демидова делится своим опытом поиска себя, обращаясь к теме социальных столкновений и предрассудков. Она исследует различные социальные роли и стереотипы, связанные с женской идентичностью, материнством, отношениями с отцом и так далее. Спектакль поднимает острые вопросы: почему женщина и мать-одиночка часто воспринимаются как образ несчастливой судьбы? Почему женщина до сих пор рассматривается через призму мужского взгляда? Как отношения с отцом влияют на формирование личности? «Хор идентичностей», уместившийся в одной актрисе, — это спектакль о сложном и важном процессе не только поиска, но и сохранения своей самости.
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