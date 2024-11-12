В Петербурге прозвучит «Хор идентичностей» современной женщины

Зара Демидова делится своим опытом поиска себя, обращаясь к теме социальных столкновений и предрассудков. Она исследует различные социальные роли и стереотипы, связанные с женской идентичностью, материнством, отношениями с отцом и так далее. Спектакль поднимает острые вопросы: почему женщина и мать-одиночка часто воспринимаются как образ несчастливой судьбы? Почему женщина до сих пор рассматривается через призму мужского взгляда? Как отношения с отцом влияют на формирование личности? «Хор идентичностей», уместившийся в одной актрисе, — это спектакль о сложном и важном процессе не только поиска, но и сохранения своей самости.