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Общество В Москве археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах. Фото

В Москве археологи нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах. Фото

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18 комментариев

В ходе археологических работ в Москве обнаружили красноглинные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Оба изделия изготовлены московскими мастерами, их примерный возраст — около 400 лет. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщила пресс-служба Департамента культурного наследия столицы.

Находки сделали археологи при раскопках в центре Москвы — на территории Чижевского подворья и на Тверской. Они дают возможность лучше узнать о повседневной жизни москвичей XVII века.

«Стало очевидно, что любовь и почтение к этим домашним питомцам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. Изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан», — рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Похожие изразцы с XVI века использовались для облицовки передней стенки печей. В холодное время они хорошо удерживали тепло, а также украшали домашний очаг.

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Комментарии
18
Zet
2 часа
кто решил, что это кошка? может китоврас...
Cashmare
2 часа
я таки дико извиняюсь, а что надо выкурить, чтобы разглядеть там кошку?
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