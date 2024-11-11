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Власть Общество Финансы Володин рассказал, как иноагентам придется выводить деньги со спецсчета

Володин рассказал, как иноагентам придется выводить деньги со спецсчета

2 009
17 комментариев

Председатель ГД заявил, что иностранные агенты смогут снять деньги со специального счета только в том случае, если будут лично находиться в России, перевести средства за границу будет невозможно. Слова Вячеслава Володина в понедельник, 11 ноября, опубликовали в telegram-канале Госдумы.

В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому планируется установить особый порядок выплат для иноагентов, получающих доходы от творческой деятельности. Эти средства будут поступать на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иностранных агентов.

«Деньги будут лежать на счету, ждать, когда они приедут. Также мы изучаем возможность распространить эту норму на тех, кто уехал из России и высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО, при этом получая средства от сдачи в аренду и продажи своего имущества на территории РФ», — отметил Володин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о проработке законопроекта в отношении иноагентов, ограничивающего их заработок. Иноагенты и негативно настроенные релоканты, по словам политика, «не должны обогащаться за счёт нашей страны». Госдума может рассмотреть законопроект уже на этой неделе.

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Вячеслав Володин Иноагенты Деньги Счета
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Комментарии
17
AndrewBarsik
1 час
Надо эту норму распространить на депутатов и чиновников. Чтобы все их деньги поступали на специальный счёт и они не могли бы их снять, пока не сложат полномочия, не покаются и не возместят всё то зло, которое они причинили России и её народу.
гастарбайтер
1 час
Мне одному кажется, что г-н Володин навредил России больше, чем все Дуди, Невзоровы и Слепаковы вместе взятые?...
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