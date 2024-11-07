Володин: примем меры, чтобы ограничить заработки релокантов и иноагентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 7 ноября сообщил о проработке законопроекта в отношении иноагентов, ограничивающего их заработок. Иноагенты и негативно настроенные релоканты, по словам политика, «не должны обогащаться за счёт нашей страны». Госдума может рассмотреть законопроект на следующей неделе.

Документ предусматривает особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования литературных, научных, музыкальных произведений, журналистской работы, изобретений и товарных знаков — в общем, от «результатов интеллектуальной деятельности и брендов».

«Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено», — подчеркивает Володин.

Ограничить хотят и релокантов, которые допускают негативные высказывания по отношению к российской политике.

«Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его», — рассказал Володин.