Петербуржцев приглашают написать географический диктант

Диктант всероссийский, но вообще его пишут в разных странах: за 10 лет в акции участвовали миллионы человек в 129 государствах. В этом году будут писать и те, кто на полярных арктических станциях, и на пилотируемой орбитальной. И все желающие — 16 или 17 ноября, в зависимости от выбранной площадки (их в Петербурге десятки). Бесплатно. 12+

Допустим, вам нужно в городе сориентироваться по сторонам света. Представим, что мобильника с компасом у вас нет. Какое из городских сооружений может заменить компас? Варианты: железнодорожный вокзал, водонапорная башня, здание мэрии, православный храм… Правильно, храм: алтарь сориентирован на восток, главный вход — на запад. Это один из вопросов прошлогоднего диктанта. А вот еще. «Этот великий географ и исследователь XIX века решил пройти путем Марко Поло и исследовать загадочное озеро Лобнор в Восточном Тянь-Шане…» Если спешить, то можно подумать, что речь о Семенове-Тян-Шанском, но дочитаем вопрос до конца: «… По некоторым данным, там он надеялся найти дикого верблюда, но вместо него описал единственную в мире дикую лошадь». Конечно, Николай Михайлович Пржевальский.