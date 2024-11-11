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Афиша Plus Петербуржцев приглашают написать географический диктант

Петербуржцев приглашают написать географический диктант

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Диктант всероссийский, но вообще его пишут в разных странах: за 10 лет в акции участвовали миллионы человек в 129 государствах. В этом году будут писать и те, кто на полярных арктических станциях, и на пилотируемой орбитальной. И все желающие — 16 или 17 ноября, в зависимости от выбранной площадки (их в Петербурге десятки). Бесплатно. 12+

Допустим, вам нужно в городе сориентироваться по сторонам света. Представим, что мобильника с компасом у вас нет. Какое из городских сооружений может заменить компас? Варианты: железнодорожный вокзал, водонапорная башня, здание мэрии, православный храм… Правильно, храм: алтарь сориентирован на восток, главный вход — на запад. Это один из вопросов прошлогоднего диктанта. А вот еще. «Этот великий географ и исследователь XIX века решил пройти путем Марко Поло и исследовать загадочное озеро Лобнор в Восточном Тянь-Шане…» Если спешить, то можно подумать, что речь о Семенове-Тян-Шанском, но дочитаем вопрос до конца: «… По некоторым данным, там он надеялся найти дикого верблюда, но вместо него описал единственную в мире дикую лошадь». Конечно, Николай Михайлович Пржевальский.

Одни вопросы на логику или догадку, другие на знания. Можно потренироваться на демоверсии диктанта, можно посмотреть задания прошлых лет — все это есть на сайте Географического диктанта. Очные петербургские площадки — от вузовских и школьных до библиотечных и музейных (например, в Этнографическом, в Музее истории религии). Выбрать и зарегистрироваться можно на сайте в разделе «География диктанта».

Начало в 12:00. Можно писать дистанционно, но только 16 ноября с 12:00 до 13:00. Зато, если никак не остановиться, 17 ноября с 14:00 можно будет на сайте Географического диктанта написать Экстра-диктант — эта версия будет доступна до 1 декабря.

Результаты станут известны после 12 декабря.

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