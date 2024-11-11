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Город Заморозки накрыли. В Ленобласти было почти минус 9

Заморозки накрыли. В Ленобласти было почти минус 9

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1 комментарий

В Ленинградской области ночью 11 ноября зафиксированы заморозки, сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Минимальная температура воздуха в Петербурге ночью составила минус 2,6 градуса. В Ленобласти разброс ночных минимумов был от минус 0,8 в Сланцах до минус 8,9 в Лодейном Поле. Предстоящей ночью в Петербурге заморозков не ожидается, а в восточной части области они вполне вероятны.

В Москве минувшей ночью, по данным базовой метеостанции ВДНХ, минимум достиг минус 1,0. В Новой Москве — минус 5,5 в Михайловском. Это была самая низкая температура во всем столичном регионе, отмечает Леус.

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Комментарии
1
Zdobsi
3 часа
Да все накрыло стабильным минусом. Будет днём плюс, ночью минус. А про Москву вообще не надо писать-там другеая континентальная историч с погодой.
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