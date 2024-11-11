Заморозки накрыли. В Ленобласти было почти минус 9

В Ленинградской области ночью 11 ноября зафиксированы заморозки, сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Минимальная температура воздуха в Петербурге ночью составила минус 2,6 градуса. В Ленобласти разброс ночных минимумов был от минус 0,8 в Сланцах до минус 8,9 в Лодейном Поле. Предстоящей ночью в Петербурге заморозков не ожидается, а в восточной части области они вполне вероятны.
В Москве минувшей ночью, по данным базовой метеостанции ВДНХ, минимум достиг минус 1,0. В Новой Москве — минус 5,5 в Михайловском. Это была самая низкая температура во всем столичном регионе, отмечает Леус.