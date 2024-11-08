В Москве начали снимать второй сезон «Монастыря» — без Ивлеевой и Молочникова

«В новом сезоне молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который провёл всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву, — говорится в синопсисе. — Здесь его ждёт не только поступление в университет и непростая учёба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям».