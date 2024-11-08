В Москве начали снимать второй сезон «Монастыря» — без Ивлеевой и Молочникова

Второй сезон сериала «Монастырь» снимается в Москве — сообщил 8 ноября «Кинопоиск». Режиссером вместо уехавшего из России Александра Молочникова стал Сергей Попов, для которого это будет дебютный сериал.
«В новом сезоне молодой послушник Юра (Марк Эйдельштейн), который провёл всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву, — говорится в синопсисе. — Здесь его ждёт не только поступление в университет и непростая учёба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия (Филипп Янковский) ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям».
Среди тех, кто вернется в кадр, названы Светлана Иванова и Диана Енакаева, создатели сериала также анонсируют Игоря Верника, Владу Лукину («Кибердеревня») и Полину Маликову. А вот имени Анастасии Ивлеевой в релизе нет.
Премьера запланирована на 2025 год.
Выход первого сезона сериала «Монастырь» сопровождался дискуссией о том, оскорбляет ли он чувства верующих и формирует ли «искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», как высказался зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Минкульт увидел в сериале оскорбление чувств верующих и не выдал картине прокатное удостоверение. В Роскомнадзоре разъяснили, что для сериала, который распространяется онлайн, прокатное удостоверение не нужно.
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