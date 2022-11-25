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    Карикатура, но не оскорбление. В РПЦ не увидели уголовной статьи в сериале «Монастырь»

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    Сериал «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли формирует «искаженное, карикатурное представление о русском монашестве», но не оскорбляет чувств верующих. Об этом 25 ноября в своём телеграм-канале заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    «На мой личный взгляд, сценарий не содержит признаков преступления, предусмотренного ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), но зато он содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых Русская Церковь последовательно выступает. Иными словами, решение Минкультуры представляется нам находящимся в духе исполнения указа президента, касающегося сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором закреплено, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию», — заявил Кипшидзе.

    Он уточнил, что летом авторы сериала обращались в РПЦ с просьбой согласовать съемки в храмах или монастырях. Но им отказали, так как патриарший совет по культуре решил, что фильм не заслуживает поддержки. В итоге съёмки провели в Кирилло-Белозерском монастыре, который носит статус музея и самостоятельно решает вопросы допуска творческой группы на территорию.

    По словам Кипшидзе, сценарий, представленный в РПЦ, не содержал сцен оргий и употребления наркотиков, которые есть в первых двух сериях. Полную версию фильма в РПЦ не видели и оценку дали только по сценарию.

    Минкульт нашёл в сериале режиссёра Александра Молочникова, уехавшего на учёбу в США, оскорбление чувств верующих и не выдал картине прокатное удостоверение. В Роскомнадзоре разъяснили, что для сериала, который распространяется онлайн, прокатное удостоверение не нужно. Ранее с сериалом ознакомилась кинообозреватель «Фонтанки».

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