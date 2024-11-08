Путин не передавал через Орбана никаких посланий Зеленскому

Запросов от Дональда Трампа на разговор с Владимиром Путиным пока не поступало. Об этом сообщил 8 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера это было обозначено. Мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявления Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину. Наша открытость сохраняется», — сказал Песков.

О потеплении отношений Москвы и Вашингтона, по его словам, говорить рано — до тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги.

Говоря о возможности телефонных контактов Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Песков заявил, что при необходимости такой разговор может быть оперативно согласован. Пока никаких конкретных планов о встрече Путина с Орбаном нет. Кроме того, Путин не передавал через Орбана никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сказал Песков ТАСС .

Также он ответил на вопрос, изменяется ли требования России по заключению мирного договора после победы Трампа на выборах в США.

«Президент ни разу не говорил, что цели СВО меняются, наоборот, он говорил, что они остаются прежними. Они касаются интересов безопасности нашей страны, русских людей», — сказал Песков.

Российский президент, по его словам, неоднократно говорил «об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, всеми, кто может внести вклад в решение конфликта». Однако открытость Кремля к диалогу по Украине не означает изменения целей спецоперации.