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Власть Путин не передавал через Орбана никаких посланий Зеленскому

Путин не передавал через Орбана никаких посланий Зеленскому

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6 комментариев

Запросов от Дональда Трампа на разговор с Владимиром Путиным пока не поступало. Об этом сообщил 8 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вчера это было обозначено. Мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявления Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину. Наша открытость сохраняется», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, не поступало ли запросов, представитель Кремля сказал: «Конкретики нет».

О потеплении отношений Москвы и Вашингтона, по его словам, говорить рано — до тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги.

Говоря о возможности телефонных контактов Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Песков заявил, что при необходимости такой разговор может быть оперативно согласован. Пока никаких конкретных планов о встрече Путина с Орбаном нет. Кроме того, Путин не передавал через Орбана никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сказал Песков ТАСС.

Также он ответил на вопрос, изменяется ли требования России по заключению мирного договора после победы Трампа на выборах в США.

«Президент ни разу не говорил, что цели СВО меняются, наоборот, он говорил, что они остаются прежними. Они касаются интересов безопасности нашей страны, русских людей», — сказал Песков.

Российский президент, по его словам, неоднократно говорил «об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, всеми, кто может внести вклад в решение конфликта». Однако открытость Кремля к диалогу по Украине не означает изменения целей спецоперации.

Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226. Президент РФ Владимир Путин поздравил Трампа с избранием на пост главы государства 7 ноября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Дмитрий Песков Владимир Путин Виктор Орбан Дональд Трамп Украинский конфликт
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Комментарии
6
Рострелли
53 минуты
А кто пустил слух, что Орбан - лучший друг Трампа? Хорошо, если Трамп помнит, что есть такая страна Венгрия и где она находится. Орбан сбегал на поклон и ходит щеки надувает, типа, друг.
Rostik37
1 час
"Ну о чём с тобою говорить? Всё равно ты порешь ахинею."(с) Высоцкий
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