По делу о смерти солиста One Direction Лиама Пейна предъявили обвинения

Прокуратура Аргентины предъявила обвинения трем лицам в связи с гибелью бывшего вокалиста группы One Direction Лиама Пейна. Об этом 8 октября сообщает BBC.

По информации издания, трех человек обвинили в поставке ему наркотиков, а одного из них — в оставлении человека в опасности. Имена обвиняемых не называются.

Сообщается, что один из подозреваемых сопровождал музыканта ежедневно во время его пребывания в аргентинской столице и поставлял ему наркотики, а еще один — сотрудник отеля, в котором остановился Пейн. по сведениям прокуратуры, Пейн перед смертью употреблял кокаин, алкоголь и антидепрессант.

«Результаты токсикологических исследований показали, что в моменты перед смертью и в течение последних 72 часов жизни, в организме Пейна были обнаружены следы полинаркомании: алкоголя, кокаина и рецептурного антидепрессанта», сказано в заявлении.