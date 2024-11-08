Путин не хочет возвращения России на путь «до 2022 года». Он был связан с «завуалированной интервенцией»

Путь, которым следовала Россия до 2022 года, был сопряжен со скрытой интервенцией в отношении нее и не соответствовал ее собственным национальным интересам. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Российский президент заявил, что не хотел бы возвращения на той прежний путь.
«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года», сказал он и пояснил: «Это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам других стран, которые считали, что имеют на это право».
По словам Путина, «Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии», а российский народ понял, что хотят сделать с Россией ее геополитические противники, и в связи с пониманием «стратегических интересов» страны произошла небывалая консолидация общества.
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