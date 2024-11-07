Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

2 м/c,

зап.

 769мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Промышленный Петербург
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Как Петербург украсят к Новому году
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Люди не видят краев». Путин — об оскорблении чувств верующих и свободе

«Люди не видят краев». Путин — об оскорблении чувств верующих и свободе

1 022
10 комментариев

Владимир Путин назвал сцены с церемонии открытия Олимпиады в Париже оскорбительными для миллионов верующих. Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Зачем это МОК пропустил? Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, оскорблять их религиозные чувства?» — сказал Владимир Путин о церемонии открытия Олимпийских игр, которые состоялись летом этого года в Париже.

Хотя организаторы Олимпиады могут сказать, что не собирались задевать чьи-либо чувства церемонией открытия международных спортивных соревнований, они всё равно оскорбили христиан, считает президент РФ. По его словам, такие действия сопоставимы с тем, что происходит в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран под эгидой свободы слова.

«Я уже сейчас повторю все-таки то, о чем уже неоднократно говорил: свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Ведь если можно оскорблять религиозные чувства [людей] и говорить: „Это моя свобода, я делаю то, что хочу“, так можно и до убийства дойти: „Хочу убить. Я хочу убить. Пошел, убил. Это выражение моей свободы“. Так, что ли? Чушь, конечно, — объясняет президент РФ. — Люди не чувствуют границ, каких-то краев не видят, как у нас в народе иногда говорят».

Говоря об Олимпиаде-2024 Путин также отметил, что участие мужчин в женских видах спорта убивает женский спорт. По мнению Путина, женщинам следует соревноваться друг с другом.

«Женщинам невозможно будет выступать скоро нигде. Ну чушь какая-то. Ну пускай эти люди между собой борются, объявили себя женщиной. <…> Пускай [трансгендеры] выступают и борются между собой на Олимпийских играх. Или также те, кто справки берут, что с детства чем-то больны и употребляют какие-то препараты, которые дают явные преимущества в ходе соревновательного процесса. Ну давайте между ними будем устраивать соревнования», — отмечает глава России.

В конце своей речи Путин заключил, что защищать свои ценности необходимо всеми доступными средствами.

Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что участие мужчин, сменивших пол, в женских соревнованиях разрушает спорт. Это заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном». Напомним, спустя три года на Олимпийских играх в Париже широкую дискуссию вызвало участие в боксерском турнире Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые ранее были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года после провала гендерных тестов. Обе спортсменки завоевали золотые медали в своих весовых категориях — до 66 кг и до 57 кг соответственно.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Путин Валдай Оскорбление чувств верующих
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Отец Родной
36 минут
У кого то - Америка будет великой, а у кого то -Следующее двадцатилетие может быть еще более сложным. Порции дошика сократят лахтоботам раза в два ...
Сила в Правде!!
37 минут
путин снова оскорбил чувства большинства в этой стране. доколе?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55