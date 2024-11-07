«Люди не видят краев». Путин — об оскорблении чувств верующих и свободе

Владимир Путин назвал сцены с церемонии открытия Олимпиады в Париже оскорбительными для миллионов верующих. Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».



«Зачем это МОК пропустил? Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, оскорблять их религиозные чувства?» — сказал Владимир Путин о церемонии открытия Олимпийских игр, которые состоялись летом этого года в Париже.



Хотя организаторы Олимпиады могут сказать, что не собирались задевать чьи-либо чувства церемонией открытия международных спортивных соревнований, они всё равно оскорбили христиан, считает президент РФ. По его словам, такие действия сопоставимы с тем, что происходит в отношении представителей ислама, когда сжигают Коран под эгидой свободы слова.



«Я уже сейчас повторю все-таки то, о чем уже неоднократно говорил: свобода одного человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого. Ведь если можно оскорблять религиозные чувства [людей] и говорить: „Это моя свобода, я делаю то, что хочу“, так можно и до убийства дойти: „Хочу убить. Я хочу убить. Пошел, убил. Это выражение моей свободы“. Так, что ли? Чушь, конечно, — объясняет президент РФ. — Люди не чувствуют границ, каких-то краев не видят, как у нас в народе иногда говорят».



Говоря об Олимпиаде-2024 Путин также отметил, что участие мужчин в женских видах спорта убивает женский спорт. По мнению Путина, женщинам следует соревноваться друг с другом.



«Женщинам невозможно будет выступать скоро нигде. Ну чушь какая-то. Ну пускай эти люди между собой борются, объявили себя женщиной. <…> Пускай [трансгендеры] выступают и борются между собой на Олимпийских играх. Или также те, кто справки берут, что с детства чем-то больны и употребляют какие-то препараты, которые дают явные преимущества в ходе соревновательного процесса. Ну давайте между ними будем устраивать соревнования», — отмечает глава России.



В конце своей речи Путин заключил, что защищать свои ценности необходимо всеми доступными средствами.



Ранее президент РФ Владимир Путин уже высказывался о том, что участие мужчин, сменивших пол, в женских соревнованиях разрушает спорт. Это заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном». Напомним, спустя три года на Олимпийских играх в Париже широкую дискуссию вызвало участие в боксерском турнире Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые ранее были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года после провала гендерных тестов. Обе спортсменки завоевали золотые медали в своих весовых категориях — до 66 кг и до 57 кг соответственно.