Путин: участие трансгендеров в соревнованиях напрочь убивает женский спорт

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что участие мужчин, сменивших пол, в женских соревнованиях разрушает спорт. Это заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле 2 сентября.



По мнению Путина, это несправедливо. Он напомнил о случае, когда на Олимпиаде «человек, который объявил себя женщиной, нокаутировал настоящую женщину и сломал ей нос».

«Трансгендеры полностью разрушают женский спорт. Мужчина может просто заявить, что он теперь женщина, и начать выступать в женских дисциплинах. Это лишает женщин шансов на победу и призовые места», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».