Путин: участие трансгендеров в соревнованиях напрочь убивает женский спорт

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что участие мужчин, сменивших пол, в женских соревнованиях разрушает спорт. Это заявление он сделал во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле 2 сентября.
По мнению Путина, это несправедливо. Он напомнил о случае, когда на Олимпиаде «человек, который объявил себя женщиной, нокаутировал настоящую женщину и сломал ей нос».
«Трансгендеры полностью разрушают женский спорт. Мужчина может просто заявить, что он теперь женщина, и начать выступать в женских дисциплинах. Это лишает женщин шансов на победу и призовые места», — отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первой трансгендерной спортсменкой, выступившей на Олимпийских играх, когда в 2021 году приняла участие в соревнованиях в Токио. Она не смогла взять начальный вес и завершила выступление без результата.
Спустя три года на Олимпийских играх в Париже широкую дискуссию вызвало участие в боксерском турнире Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые ранее были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года после провала гендерных тестов. Обе спортсменки завоевали золотые медали в своих весовых категориях — до 66 кг и до 57 кг соответственно.