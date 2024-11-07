Курская область запросила 25 млрд рублей финансовой помощи на 2025 год

Власти Курской области обратились к руководству РФ с просьбой предоставить 24,9 млрд рублей дополнительной финансовой помощи из-за повышения уровня опасности в регионе и введения КТО. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба областной думы.

В обращении отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область негативно отразилось на социально-экономическом положении региона, создав трудности в формировании бюджета на предстоящие три года. «Анализ показывает, что в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7 %, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется», — пишет пресс-служба.

Кроме того, фонд начисленной зарплаты ожидается на уровне, упавшем на 63 %, что привело к изменению экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижению доходов бюджета Курской области.

В 2025 году местная казна должна получить доходы в размере 75,9 млрд рублей. Расходы предусматриваются на 79,2 млрд рублей, что создает дефицит в 3,3 млрд рублей. Эта разница, отмечают в пресс-службе региона, покрывается за счет коммерческих кредитов. «При этом многие расходы в размере 24,9 млрд рублей не обеспечены финансированием», — говорится там же.