Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 767мм 91%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Политика Курская область запросила 25 млрд рублей финансовой помощи на 2025 год

Курская область запросила 25 млрд рублей финансовой помощи на 2025 год

1 472
10 комментариев

Власти Курской области обратились к руководству РФ с просьбой предоставить 24,9 млрд рублей дополнительной финансовой помощи из-за повышения уровня опасности в регионе и введения КТО. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба областной думы.

В обращении отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область негативно отразилось на социально-экономическом положении региона, создав трудности в формировании бюджета на предстоящие три года. «Анализ показывает, что в 2025 году ожидается снижение валового регионального продукта на 7 %, а в девяти приграничных муниципальных образованиях прибыль организаций не прогнозируется», — пишет пресс-служба.

Кроме того, фонд начисленной зарплаты ожидается на уровне, упавшем на 63 %, что привело к изменению экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижению доходов бюджета Курской области.

В 2025 году местная казна должна получить доходы в размере 75,9 млрд рублей. Расходы предусматриваются на 79,2 млрд рублей, что создает дефицит в 3,3 млрд рублей. Эта разница, отмечают в пресс-службе региона, покрывается за счет коммерческих кредитов. «При этом многие расходы в размере 24,9 млрд рублей не обеспечены финансированием», — говорится там же.

Финансовая помощь, которую просит руководство Курской области, нужна на реализацию указов президента РФ, финансирование строительства соцобъектов, обеспечение льготными лекарствами, частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетникам и обеспечение баланса регионального бюджета.

Напомним, атака ВСУ на Курскую область произошла 6 августа. Бои в регионе идут до сих пор, об их ходе ежедневно сообщает Минобороны РФ.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Mies
1 час
Организатор всего этого, пусть дворец продаст.
280896530
1 час
Может лично у того кто "я принял решение" попросят 25 лярдов? И он пару дней творожка не поест и в бассейне не поплавает... сэкономит чуток.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
Новости компаний
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
ТОП 5
Новости компаний
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55