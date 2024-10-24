Ущерб предприятий Курской области из-за атаки ВСУ составил 117 млрд рублей

С момента начала атаки ВСУ на Курскую область пострадало большое количество промышленных предприятий. Их общий ущерб превысил 117 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, ущерб агропромышленного комплекса составил более 100 миллиардов рублей, остальные 17 миллиардов рублей пришлись на промышленный комплекс и малый и средний бизнес.

«У правительства Курской области в приоритете проработать механизмы поддержки для восстановления производственных мощностей и создать условия для дальнейшего развития. При этом важно быть в прямом контакте с бизнесом», — поделился Сергей Стародубцев.

Кроме того, в Курской области появилась рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. Ее членами стали директора более 20 компаний, сотрудники министерств и ведомств.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в начале октября в регионе создано новое министерство восстановления и развития приграничья. В него вошли руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора, четыре заместителя председателя правительства. Будущие задачи нового ведомства пока не разглашались.