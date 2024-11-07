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Бизнес «VK Видео» станет обязательным для предустановки видеосервисом

«VK Видео» станет обязательным для предустановки видеосервисом

2 055
17 комментариев

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что второй видеоплатформой, которую будут предустанавливать на продаваемые в РФ устройства, станет «VK Видео». Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает РИА Новости.

В настоящее время правилами предусмотрена обязательная предустановка одного видеохостинга Rutube. Но, по словам Шадаева, помимо Rutube, также будут предустанавливать «VK Видео».

Отмечается, что ранее Минцифры РФ предложило устанавливать на устройства два российских видеосервиса вместо одного. Проект этого решения был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В августе «Фонтанка» писала, что сервис «VK Видео» в России догоняет по популярности видеохостинг YouTube. О существовании YouTube знают порядка 97 % россиян, пользующихся видеосервисами, а 90 % смотрят его регулярно. О сервисе «VK Видео» знают 90 % россиян, а 51 % смотрят там видео регулярно. Приложение «VK Видео» с момента его запуска в сентябре 2023 года скачали 20 миллионов раз. Пик загрузок пришелся на июль 2024 года, когда программу установили почти два миллиона раз.

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Комментарии
17
Cashmare
1 час
а первый канал когда станет обязательным к просмотру?
Отец Родной
1 час
Надо ввести обязательный просмотр по 3 часа ежедневно с письменным отчётом трщу майору
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