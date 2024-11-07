Стала известна причина, по которой Мосбиржа перенесла старт торгов

Мосбиржа утром 7 ноября сообщила, что отложила начало торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Как выяснилось, они были перенесены из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы.
«7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка», — говорится в сообщении на сайте организации.
О старте торгов обещают объявить дополнительно. Торги на остальных рынках биржи (валютном, срочном, драгметаллов, депозитно-кредитные операции на денежном рынке) идут в обычном режиме.
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