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Финансы Стала известна причина, по которой Мосбиржа перенесла старт торгов

Стала известна причина, по которой Мосбиржа перенесла старт торгов

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9 комментариев

Мосбиржа утром 7 ноября сообщила, что отложила начало торгов на фондовом рынке на неопределенное время. Как выяснилось, они были перенесены из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы.

«7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка», — говорится в сообщении на сайте организации.

О старте торгов обещают объявить дополнительно. Торги на остальных рынках биржи (валютном, срочном, драгметаллов, депозитно-кредитные операции на денежном рынке) идут в обычном режиме.

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Комментарии
10
Отец Родной
1 час
Она утонула?
Панкихой
43 минуты
А причина, по которой на Лиговке бакс уже по 100 известна стала?
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