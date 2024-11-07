Обвиняемый в передаче взятки генерал-майору Путилову задержан в Петербурге

Оперативники уголовного розыска задержали петербуржца, обвиняемого в передаче взятки начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 ноября.
45-летний уроженец Праги не разминулся с полицейскими на Серебристом бульваре, 14, накануне в пятом часу вечера. В федеральный розыск его объявили в конце сентября — через несколько дней после того, как военное следствие задержало начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Центрального военного округа Дениса Путилова.
Согласно материалам, генерал-майор получил 10 миллионов рублей от представителя ИП Чудинова за преференции при исполнении гособоронзаказа и заключение в дальнейшем новых контрактов. Под контролем Путилова находился ряд контрактов Минобороны на сумму свыше 140 млн рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.
По информации 47news, в ВСК считают, что ИП фактически контролировал бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Кашин. Ему же Путилов в июле 2023 года якобы переслал контакты петербуржца, попросив связаться с ним и отвезти 10 миллионов в Петербург.
В материалах дела указано, что петербуржец получил деньги в Пулково днём 28 декабря и в этот же день отвёз их по назначению — в квартиру на Новолитовской. Ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Обвиняемого передали военному следствию для проведения следственных действий. Предприниматель Кашин дал признательные показания ещё до задержания Путилова. Ему избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.
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