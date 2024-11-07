Обвиняемый в передаче взятки генерал-майору Путилову задержан в Петербурге

45-летний уроженец Праги не разминулся с полицейскими на Серебристом бульваре, 14, накануне в пятом часу вечера. В федеральный розыск его объявили в конце сентября — через несколько дней после того, как военное следствие задержало начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Центрального военного округа Дениса Путилова.

Согласно материалам, генерал-майор получил 10 миллионов рублей от представителя ИП Чудинова за преференции при исполнении гособоронзаказа и заключение в дальнейшем новых контрактов. Под контролем Путилова находился ряд контрактов Минобороны на сумму свыше 140 млн рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники.

По информации 47news , в ВСК считают, что ИП фактически контролировал бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Кашин. Ему же Путилов в июле 2023 года якобы переслал контакты петербуржца, попросив связаться с ним и отвезти 10 миллионов в Петербург.

В материалах дела указано, что петербуржец получил деньги в Пулково днём 28 декабря и в этот же день отвёз их по назначению — в квартиру на Новолитовской. Ему вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.