СК: задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Путилов

СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщает 18 сентября пресс-служба ведомства. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.



По данным следствия, в 2023 году Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа заключило несколько контрактов по ремонту и техобслуживанию военной автомобильной техники с предпринимателем Чудиновым. Стоимость контрактов составляла более 140 млн рублей. Их исполнение контролировал Денис Путилов.

Как отметили в СК, Путилов получил от представителя Чудинова взятку в размере 10 млн рублей. В ответ он должен был ослабить контроль, предоставить «иные привилегии и преференции при исполнении государственного оборонного заказа» и помочь при заключении новых контрактов.

Сейчас Денис Путилов задержан. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что в Москве офицеры военного представительства Минобороны РФ — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.