Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 774мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Инаугурация Беглова
Самокаты на Госучет
(От)Личный Петербург — 2024
Дело «Юлмарта»
Наследство Васильева
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия СК: задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Путилов

СК: задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Путилов

6 363
16 комментариев

СК России возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщает 18 сентября пресс-служба ведомства. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2023 году Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа заключило несколько контрактов по ремонту и техобслуживанию военной автомобильной техники с предпринимателем Чудиновым. Стоимость контрактов составляла более 140 млн рублей. Их исполнение контролировал Денис Путилов.

Как отметили в СК, Путилов получил от представителя Чудинова взятку в размере 10 млн рублей. В ответ он должен был ослабить контроль, предоставить «иные привилегии и преференции при исполнении государственного оборонного заказа» и помочь при заключении новых контрактов.

Сейчас Денис Путилов задержан. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Напомним, недавно «Фонтанка» писала о том, что в Москве офицеры военного представительства Минобороны РФ — Иван Популовский и Григорий Зорин — подозреваются в получении взяток в особо крупном размере.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
AndrewBarsik
1 час
Надо возбудить дела в отношении всех генералов и полковников всех министерств и ведомств и объявить их осуждёнными к пожизненному заключению. А те, кто вдруг в безумной дерзости своей решит, что невиновен, пусть просит о помиловании и представляет доказательства невиновности.
282304523
26 минут
А Шойгу на охоте или рыбалке вместе с тем, с кем он любит ночевать в охотничьем домике?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Новости компаний
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00