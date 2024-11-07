Реактивные беспилотные аппараты сбиты в Воронежской области

В Воронежской области утром 7 ноября дежурные средства ПВО сбили два реактивных беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает в своем канале губернатор области Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — отмечается в сообщении.

Ночью Гусев проинформировал, что в трёх районах области сбито более десяти БПЛА. По данным Минобороны, над Воронежской областью ночью уничтожено 14 беспилотников самолетного типа.