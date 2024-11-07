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Происшествия Ночные атаки: в Воронежской области сбиты 14 беспилотников

Ночные атаки: в Воронежской области сбиты 14 беспилотников

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В утреннем отчете Минобороны об отражении ночных атак 7 ноября — два региона. Дежурные средства ПВО, по данным ведомства, уничтожили 14 БПЛА самолетного типа над Воронежской областью и один над Белгородской.

Об атаках сообщали губернаторы Воронежской и Брянской областей: по их словам, не менее 11 беспилотников были сбиты в Воронежской и не менее трех в Брянской. Пострадавших и разрушений нет.

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