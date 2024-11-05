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Общество Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта

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4 комментария

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом 5 ноября пишет The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Нетаньяху объявил, что принял решение назначить министра иностранных дел Исраэля Каца на должность главы минобороны.

Галант занимал должность главы Минобороны с 29 декабря 2022 года и был командующим Южным военным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 2005 по 2010 год.

Новым министром иностранных дел Израиля назначен Гидеон Саар — бывший однопартиец Нетаньяху по партии «Ликуд», а в настоящее время — председатель политической платформы «Новая надежда». В конце сентября Саар заявил об отказе от поста министра обороны, который, по его словам, предложил ему Нетаньяху.

В последний год между Нетаньяху и Галантом постоянно случались конфликты. В частности, премьер заявил, что между ним и министром обороны было слишком много противоречий по вопросу ведения войн.

В конце октября стало известно, что Галант направил Нетаньяху и министрам кабинета национальной безопасности письмо с заявлением о том, что цели войны Израиля нуждаются в обновлении.

«К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась плодотворная работа, в последние месяцы доверие между мной и министром обороны дало трещину», — цитирует Нетаньяху Times of Israel. «Я много раз пытался преодолеть противоречия, но они продолжали расширяться», — добавил премьер. По его словам, об этих противоречиях стало известно общественности и, что еще хуже, — врагам, которые «наслаждались этим и извлекали из этого большую выгоду».

Яир Голан, возглавляющий новую левоцентристскую партию Израиля «Демократы», призвал израильтян выйти на улицы в знак протеста против увольнения министра.

В марте 2023-го Нетаньяху уже принимал решение уволить Галанта из-за того, что он выступил против ограничения полномочий Верховного суда, однако позже передумал, после того как тысячи людей вышли на стихийную акцию протеста против такого решения.

Накануне полиция Израиля арестовала главного помощника премьер-министра Биньямина Нетаньяху по подозрению в утечке секретной информации иностранным СМИ.

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Биньямин Нетаньяху Йоав Галант Исраэль Кац
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Комментарии
4
Danik
29 минут
Ну прямо, как с Шойгу!? Или по другому? Типа, я крутой, а этот не тянет ваще!) Как всё одинаково в мире!)
Гость
1 час
"принял решение назначить министра иностранных дел Исраэля Каца на должность главы минобороны." "Пост министра иностранных дел вместо Галанта предложен Гидеону Саару." Качество журналистики упало ниже плинтуса, постоянные ошибки.
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