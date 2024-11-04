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Общество CNN: полиция арестовала главного помощника премьера Израиля Нетаньяху

CNN: полиция арестовала главного помощника премьера Израиля Нетаньяху

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3 комментария

Полиция Израиля арестовала главного помощника премьер-министра Биньямина Нетаньяху по подозрению в утечке секретной информации иностранным СМИ. Об этом 4 ноября сообщает CNN.

Отмечается, что лидеры оппозиции утверждают, что имела место фальсификация разведданных.

Расследование, как сообщается, сосредоточено на утверждениях о том, что канцелярия премьер-министра Израиля продвигала в иностранных СМИ тезисы о том, что ХАМАС планирует тайно вывезти заложников из Газы через египетскую границу. Кроме того, якобы речь идет о попытке создания разногласий в обществе и давлении на Нетаньяху ради освобождения заложников и заключения соглашения о прекращении огня.

Среди тех, кого допрашивают, по данным CNN, есть названный оппозиционными политиками помощником премьер-министра Израиля Элиэзер Фельдштейн. Связаться с ним изданию не удалось.

Представитель Нетаньяху опроверг данные об утечках из канцелярии премьер-министра. По его словам, обвиненный оппозицией никогда не участвовал в связанных с безопасностью обсуждениях. Премьер-министр также назвал обвинения «смехотворными».

Обвинения в адрес канцелярии премьер-министра накануне озвучил лидер оппозиции Яир Лапид. «Есть подозрения, что команда Нетаньяху опубликовала секретные документы и подделала секретные документы, чтобы сорвать возможность сделки о заложниках», — цитирует CNN заявление Лапида.

Предполагаемые утечки легли в основу статей, опубликованных в сентябре британским Jewish Chronicle и немецкой Bild. В обоих материалах фигурировали ссылки на источники в израильской разведке, вышли они во время переговорвв о прекращении огня и освобождении заложников на фоне призывов общества найти компромисс и вернуть израильских заложников домой.

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Комментарии
3
Антишерсть
59 минут
Евреи уже друг с дружкой грызутся?
Пeтербуржец
2 часа
Пауки в банке... :)
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