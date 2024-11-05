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Общество Спорт «Он должен встать на колени». В Международной ассоциации бокса потребовали от главы МОК извиниться за допуск Хелиф к играм

«Он должен встать на колени». В Международной ассоциации бокса потребовали от главы МОК извиниться за допуск Хелиф к играм

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2 комментария

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев потребовал от Международного Олимпийского комитета (МОК) извиниться перед девушками-боксерами за допуск алжирской спортсменки Иман Хелиф к Олимпийским играм в Париже. Об этом он написал в своем telegram-канале во вторник, 5 ноября.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорблёнными девушками и всем боксёрским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!», – написал Кремлев.

Президент ассоциации отмечает, что ранее IBA уже предоставляла данные по спортсменам с мужским набором хромосом, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх — 2024. Среди них была алжирская спортсменка. Также он привел в пример расследование издания Le Correspondant, которое представило медицинский отчёт, подтверждающий, что генетически Хелиф мужчина.

«Фонтанка» ранее писала о результатах этого расследования. Так, у алжирской боксерши редкая аномалия — «дефицит 5-альфа-редуктазы». Она затрагивает генетических мужчин — доказательств того, что вещество играет роль в развитии женщин, нет. У тех, кому диагностировали патологию, могут быть мужские, промежуточные или женские наружные половые органы. В результате того, что первичные половые органы у обладателей дефицита 5-альфа-редуктазы обычно женские, нередко их воспитывают как девочек. Однако в подростковом возрасте у таких людей начинает проявляться маскулинность, а затем обнаруживаются семенники и рудименты простаты в брюшной или паховой области. Также подтвержденным этой аномалии свойственен повышенный уровень тестостерона.

Напомним, что летом этого года Хелиф выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. После чего ее стали травить в социальных сетях, подозревая, что она не женщина. Боксерша подала иск против социальной сети Х в связи с «актами жестокого кибербуллинга». В ее претензии упоминались Илон Маск, Джоан Роулинг, Дональд Трамп. О том, как МОК разрешил женщине с мужским фенотипом участвовать в Олимпиаде в женской команде, можно прочитать в нашем материале.

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МОК Умар Кремлев Иман Хелиф Олимпийские игры
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Комментарии
3
Граждан.ский
11 минут
Умар Кремлев
prosto korsak
9 минут
Кто главу этой IBA-ассоциации уполномочил выступать с заявлениями? Какое именно "международное сообщество"?
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