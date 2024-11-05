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Общество У алжирской боксерши Хелиф, взявшей «золото» на ОИ в Париже, нашли генетическую аномалию. Рассказываем, что о ней известно

У алжирской боксерши Хелиф, взявшей «золото» на ОИ в Париже, нашли генетическую аномалию. Рассказываем, что о ней известно

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9 комментариев

Медицинские документы скандальной боксерши Иман Хелиф, в которой подозревали мужчину, оказались в руках журналистов. Речь идет о медицинском отчете, датированным июнем 2023 года. Согласно исследованиям, в организме спортсмена была обнаружена аномалия.

Оригинальный материал был опубликован 25 октября в издании Le Correspondant, однако российские СМИ обратили на него внимание 4 ноября. Материал был опубликован, в частности, на Матч.tv.

Согласно данным оригинального расследования, речь может идти о патологии, которая научным языком называется «дефицит 5-альфа-редуктазы». Данная аномалия затрагивает генетических мужчин — доказательств того, что вещество играет роль в развитии женщин, нет.

У тех, кто подвержен данной мутации, могут быть мужские, промежуточные или женские наружные половые органы. В результате того, что первичные половые органы у обладателей дефицита 5-альфа-редуктазы обычно женские, нередко их воспитывают как девочек. Вопросы начинают возникать во время пубертатного периода, когда появляются признаки маскулинности. Обычно дальнейшие клинические исследования подтверждают, что у пациента в наличии гонады (семенники) в брюшной или паховой области и рудиментарная простата, а также отсутствуют матка и яичники.

У Хелиф, как отмечается, в результате исследования, обнаружили уровень тестостерона, равный 14,7, тогда как обычно у женщин он не превышает максимума в 3 нмоль/л.

«Не думаю, что она там как-то поменяла пол»

Иман Хелиф, как и еще одна спорная участница Олимпиады в Париже Линь Юйтин, в марте 2023 года были дисквалифицированы на чемпионате мира по боксу после того, как провалили генетический тест. Медицинская комиссия Международной боксерской ассоциации (IBA)тогда проводила исследование с согласия самих спортсменок. Тест был повторным, а результаты аналогичны тем, что были получены в июне 2022-го. Результаты не разглашались, однако все вопросы снял на чемпионате мира в Нью-Дели 2023 года президент IBA Умар Кремлев.

«По результатам ДНК-тестов был выявлен ряд спортсменов, которые пытались обмануть своих коллег и выдавали себя за женщин. По результатам тестов было доказано, что они имеют XY хромосомы», — заявлял он. Имена не назывались, однако были понятны.

Подробнее о результатах тех тестов читайте в материале: «Провалившие гендерный тест боксеры бьют девчонок на Олимпиаде. Кто им это разрешил».

Хелиф впоследствии завоевала золотую медаль в Париже. Несколько дней спустя она подала иск против соцсети X, обвинив ее в буллинге. Тогда в жалобе упоминались такие имена, как Илон Маск, Дональд Трамп и Джоан Роулинг. Последняя удалила со своей страницы 27 постов.

«Фонтанка» поговорила с петербургскими спортсменками-боксершами. Собеседницы высказывали предположения, что Хелиф не меняла пол, а является гермафродитом.

«По поводу Хелиф понятно, что она из Алжира, и что это мусульманская страна. Не думаю, что она там как-то поменяла пол. Скорее, она гермафродит, если так правильно говорить. Но это мое личное мнение. Либо у нее просто повышенный тестостерон, но этого тяжело добиться без запрещенных методов, если она по природе женщина. И то, что у нее генетический тест показал XY-хромосому, доказывает, что по своей природе она мужчина», — заявила Александра Ордина, чемпионка Европы (2016), трехкратная чемпионка России (2016, 2017, 2020).

Подробнее читайте в материале: «Это конкретные пацаны». Петербурженки рассказали о встречах с провалившими гендерный тест.

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Бокс Иман Хелиф
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Комментарии
9
Klaustrofobik
1 час
Кто на ком стоял,каков исходный код, ничего после прочтения статьи понятнее не стало.
забыл все
25 минут
Алжир это точно не запад?))
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