Джоан Роулинг удалила из своих соцсетей 27 постов. На автора «Гарри Поттера» ранее пожаловалась боксерша Иман Хелиф

Писательница Джоан Роулинг удалила 27 постов из своих соцсетей и не публиковала новые твиты с 7 августа . Об этом 21 августа сообщил американский активист Трэвис Экерс.



Он отметил, что автор «Гарри Поттера» удалила сделанные ею публикации, после того как ее имя было упомянуто в иске, поданном золотой медалисткой Олимпийских игр по боксу среди женщин Иман Хелиф.

Как ранее писала «Фонтанка», алжирская боксерша Иман Хелиф подала иск против социальной сети Х в связи с «актами жестокого кибербуллинга», якобы имевшими место в отношении нее. Жалоба была подана против неизвестных лиц, но в ней упоминаются и весьма громкие имена тех, кто мог быть причастен к травле спортсменки: владелец соцсети Илон Маск, писательница Джоан Роулинг и экс-президент США Дональд Трамп.