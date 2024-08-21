Джоан Роулинг удалила из своих соцсетей 27 постов. На автора «Гарри Поттера» ранее пожаловалась боксерша Иман Хелиф

Писательница Джоан Роулинг удалила 27 постов из своих соцсетей и не публиковала новые твиты
Он отметил, что автор «Гарри Поттера» удалила сделанные ею публикации, после того как ее имя было упомянуто в иске, поданном золотой медалисткой Олимпийских игр по боксу среди женщин Иман Хелиф.
Как ранее писала «Фонтанка», алжирская боксерша Иман Хелиф подала иск против социальной сети Х в связи с «актами жестокого кибербуллинга», якобы имевшими место в отношении нее. Жалоба была подана против неизвестных лиц, но в ней упоминаются и весьма громкие имена тех, кто мог быть причастен к травле спортсменки: владелец соцсети Илон Маск, писательница Джоан Роулинг и экс-президент США Дональд Трамп.
Роулинг, в частности, опубликовала фото плачущей соперницы Хелиф Анджелы Карини и самой алжирской боксерши, стоящей рядом с ней. К фото прилагалась подпись, гласившая об «ухмылке мужчины, находящегося под защитой женоненавистнического спортивного истеблишмента». По словам Роулинг, этот мужчина наслаждался страданиями женщины, которую ударил в голову «и чьи мечты он только что разрушил».
Иман Хелиф подверглась травле после того, как Карини отказалась продолжать поединок и заявила, что ее «никогда не били так сильно». В соцсетях начали писать, что Хелиф, якобы будучи мужчиной, соревнуется с женщинами. У спортсменки из Алжира (где смена пола запрещена) с детства повышенный уровень тестостерона.
У некоторых женщин появляются XY-хромосомы и повышается уровень тестостерона.