    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.69eur100.2

    Джоан Роулинг удалила из своих соцсетей 27 постов. На автора «Гарри Поттера» ранее пожаловалась боксерша Иман Хелиф

    1092
    4 комментария

    Писательница Джоан Роулинг удалила 27 постов из своих соцсетей и не публиковала новые твиты с 7 августа. Об этом 21 августа сообщил американский активист Трэвис Экерс.

    Он отметил, что автор «Гарри Поттера» удалила сделанные ею публикации, после того как ее имя было упомянуто в иске, поданном золотой медалисткой Олимпийских игр по боксу среди женщин Иман Хелиф.

    Как ранее писала «Фонтанка», алжирская боксерша Иман Хелиф подала иск против социальной сети Х в связи с «актами жестокого кибербуллинга», якобы имевшими место в отношении нее. Жалоба была подана против неизвестных лиц, но в ней упоминаются и весьма громкие имена тех, кто мог быть причастен к травле спортсменки: владелец соцсети Илон Маск, писательница Джоан Роулинг и экс-президент США Дональд Трамп.

    Роулинг, в частности, опубликовала фото плачущей соперницы Хелиф Анджелы Карини и самой алжирской боксерши, стоящей рядом с ней. К фото прилагалась подпись, гласившая об «ухмылке мужчины, находящегося под защитой женоненавистнического спортивного истеблишмента». По словам Роулинг, этот мужчина наслаждался страданиями женщины, которую ударил в голову «и чьи мечты он только что разрушил».

    Иман Хелиф подверглась травле после того, как Карини отказалась продолжать поединок и заявила, что ее «никогда не били так сильно». В соцсетях начали писать, что Хелиф, якобы будучи мужчиной, соревнуется с женщинами. У спортсменки из Алжира (где смена пола запрещена) с детства повышенный уровень тестостерона.

    У некоторых женщин появляются XY-хромосомы и повышается уровень тестостерона. В 2024 году Международная федерация бокса заявила, что Хелиф прошла отдельный сертифицированный тест, детали которого не разглашаются. МОК, используя отличные от IBA правила, разрешил Хелиф участвовать в парижской Олимпиаде, подтвердив, что она выполнила все требования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Джоан РоулингИман ХелифИскТравляБуллингАлжирская боксершаОлимпиадаТвитыСоцсети
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close