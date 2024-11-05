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Происшествия Каршеринг нырнул в кусты, удирая от полиции на севере Петербурга. Водитель был в 6 раз пьянее допустимого

Каршеринг нырнул в кусты, удирая от полиции на севере Петербурга. Водитель был в 6 раз пьянее допустимого

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8 комментариев

Захватывающий вечер устроил себе житель Петербурга на севере города. На арендованной машине он удирал от полиции, но погода его подвела. Последствия 5 ноября показал «Дорожный инспектор».

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Дорожная полиция ловила каршеринговый Changan в ночь на 4 ноября. Позже выяснилось, что 55-летний водитель успел отпраздновать День народного единства до того, как сел за руль. К требованиям остановиться мужчина оказался глух, но гололедица гонкам не способствовала.

На Т-образном перекрёстке на Тимуровской улице машина снесла забор и нырнула в кусты. Финал водителя не расстроил. Как пишет «ДИ», на протяжении всего освидетельствования водитель радовался поездке и новым эмоциям.

В отношении мужчины составили протоколы за повреждение дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП) и нетрезвое вождение (ст. 12.8 КоАП). При допустимом содержании алкоголя в выдыхаемом воздухе в 0,160 мг/л он «надул» в шесть раз больше — 0,918 мг/л.

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Комментарии
8
Слава России!
52 минуты
таких надо сразу в вагон и на линию
Гость
1 час
Недопустимо быть пьяным, ни 6 раз, ни 3 и ни один.
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