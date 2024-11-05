Каршеринг нырнул в кусты, удирая от полиции на севере Петербурга. Водитель был в 6 раз пьянее допустимого

Захватывающий вечер устроил себе житель Петербурга на севере города. На арендованной машине он удирал от полиции, но погода его подвела. Последствия 5 ноября показал «Дорожный инспектор».

Дорожная полиция ловила каршеринговый Changan в ночь на 4 ноября. Позже выяснилось, что 55-летний водитель успел отпраздновать День народного единства до того, как сел за руль. К требованиям остановиться мужчина оказался глух, но гололедица гонкам не способствовала.