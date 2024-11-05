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Происшествия Нашпигованный экстази грузовик застрял на границе с Латвией. Таможенники показывают, откуда достали наркотики

Нашпигованный экстази грузовик застрял на границе с Латвией. Таможенники показывают, откуда достали наркотики

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7 комментариев

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере возбуждено после попытки провезти в Россию экстази из Евросоюза. Запрещённое прятали в запасных колёсах фуры.

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Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 5 ноября, тайник обнаружили псковские таможенники при сканировании грузового автомобиля в пункте пропуска Убылинка. Более 55 свёртков были спрятаны между дисками и шинами запасных колес.

Вес посторонних вложений превысил 110 килограммов. Согласно заключению экспертов, фура, следовавшая транзитом из стран Евросоюза, везла экстази.

По данным оперативников, водитель должен был передать наркотики двум подельникам в России для дальнейшего распространения. Все трое задержаны по делу о контрабанде наркотических средств организованной группой и в особо крупном размере.

Таможенники работали совместно с УФСБ по Псковской области. Суд заключил фигурантов под стражу.

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Комментарии
7
Гость
1 час
У кого-то новогодний корпорат накрылся😁
282240743
1 час
Не занесли таможне………. Вот и результат……..
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