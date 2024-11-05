Нашпигованный экстази грузовик застрял на границе с Латвией. Таможенники показывают, откуда достали наркотики

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере возбуждено после попытки провезти в Россию экстази из Евросоюза. Запрещённое прятали в запасных колёсах фуры.

Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 5 ноября, тайник обнаружили псковские таможенники при сканировании грузового автомобиля в пункте пропуска Убылинка. Более 55 свёртков были спрятаны между дисками и шинами запасных колес.

По данным оперативников, водитель должен был передать наркотики двум подельникам в России для дальнейшего распространения. Все трое задержаны по делу о контрабанде наркотических средств организованной группой и в особо крупном размере.