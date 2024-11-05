Для нового фильма о Штирлице образ Вячеслава Тихонова воссоздаст искусственный интеллект

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в ходе международного симпозиума «Создавая будущее» рассказал о новом фильме, ради которого легендарный образ Штирлица в исполнении Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта.

Причина обращения к высоким технологиям в том, что ни один из просмотренных на кастингах актеров не смог заменить народного артиста СССР, сообщает ТАСС . Создатели картины решили: от добра добра не ищут.

«Мы купили у сестер Семеновых практически все повести, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, и в течение года отправили кастинг-директоров по всей стране для того, чтобы найти неизвестного нового актера на роль нового Штирлица. Но, к сожалению, все находки нами находками не были признаны», — поделился Эрнст.

Переговоры с дочерью актера о таком решении ведутся в настоящее время.

Ранее дочь писателя Ольга Семенова рассказывала о том, что начата работа над сериалом «Экспансия».

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