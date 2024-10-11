Новый сериал про Штирлица «Экспансия» начнут снимать летом 2025 года — наследники видят в этом «требование времени»

В скором времени в России будет снят еще один сериал про Штирлица — подробностей пока не сообщается, но сам факт начатой работы подтвердила дочь писателя на пресс-конференции в ТАСС 11 октября.

«Пожалуй, уже можно открыть тайну, — призналась дочь писателя Ольга Семенова, когда ей задали вопрос о возможности новых фильмов по его произведениям. — Замечательный наш продюсер, сценарист, автор сериала „Начальник разведки“ о Павле Фитине, который он выпустил, — Артем Чащихин-Тоидзе сейчас работает над новыми сценариями романов о Штирлице „Экспансия“ — 1, 2, 3».

Наследница писателя вполне довольна тем, как идет работа.

«Он мне присылает, и каждый раз я звоню и говорю: „Артем, браво, это прекрасно!“ — поделилась она. — Очень бережное отношение к тексту Юлиана Семенова, очень большой литературный вкус и очень большая любовь. Потому что писать сценарий по произведениям Юлиана Семенова без любви нельзя».

По ее мнению, съемки начнутся летом 2025 года.

«Я убеждена, что нашей молодежи эти новые фильмы о Штирлице понравятся, — поделилась она. — Да, „17 мгновений весны“ — это шедевр, это останется шедевром, и мы лично, в нашей семье, пересматриваем этот фильм 2-3 раза в году. Но скорость нашего безумного нынешнего, очень интересного мира вынуждает нас пересмотреть кинематографический подход к произведениям Юлиана Семенова. И это будет очень современный, нужный и интересный для молодежи сериал. Только поэтому мы с сестрой Дашенькой согласились на это: прекрасная команда и требование времени».

Автором сценария культового советского 12-серийного фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны», вышедшего в 1973 году, был сам Юлиан Семенов. Писателя не стало в сентябре 1993 года.