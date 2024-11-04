Мариинский театр открыл для публики новый Зал Стравинского

Источник: Мариинский театр







Мариинский театр 3 ноября провел концерт для публики в новом для нее пространстве в станах Мариинского-2. Камерный зал, получивший имя Игоря Стравинского, раньше был репетиционным помещением для симфонического оркестра, однако теперь будет функционировать в новом качестве. Он расположен на 7-м этаже здания, его вместимость — более 500 мест, и здесь, в отличие от других камерных сцен театра (коих у него в Петербурге шесть), есть возможность проводить симфонические концерты.

Официальное открытие зала еще впереди (дата пока не назначена, ближайших концертов в афише тоже нет), но публика уже смогла оценить интерьеры после ремонта. Правда, в качестве зала Стравинского его уже представляли в июне: тогда там прозвучали «Симфония псалмов» и Симфония in C Игоря Стравинского, а также Концерт для фортепиано с оркестром № 8 Вольфганга Амадея Моцарта (солистка — Мира Евтич). Однако, как пояснили «Фонтанке» в театре, летом работы только начинались, теперь сделан балкон.

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На концерте 3 ноября выступили победители Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет — Равиль Ислямов (cкрипка), Семен Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор). За пультом симфонического оркестра Мариинского театра стоял Валерий Гергиев.