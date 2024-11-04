Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

с-з.

 764мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Музыка Театры Мариинский театр открыл для публики новый Зал Стравинского

Мариинский театр открыл для публики новый Зал Стравинского

2 004
1 комментарий

Мариинский театр 3 ноября провел концерт для публики в новом для нее пространстве в станах Мариинского-2. Камерный зал, получивший имя Игоря Стравинского, раньше был репетиционным помещением для симфонического оркестра, однако теперь будет функционировать в новом качестве. Он расположен на 7-м этаже здания, его вместимость — более 500 мест, и здесь, в отличие от других камерных сцен театра (коих у него в Петербурге шесть), есть возможность проводить симфонические концерты.

Официальное открытие зала еще впереди (дата пока не назначена, ближайших концертов в афише тоже нет), но публика уже смогла оценить интерьеры после ремонта. Правда, в качестве зала Стравинского его уже представляли в июне: тогда там прозвучали «Симфония псалмов» и Симфония in C Игоря Стравинского, а также Концерт для фортепиано с оркестром № 8 Вольфганга Амадея Моцарта (солистка — Мира Евтич). Однако, как пояснили «Фонтанке» в театре, летом работы только начинались, теперь сделан балкон.

+1

На концерте 3 ноября выступили победители Международного конкурса им. П. И. Чайковского разных лет — Равиль Ислямов (cкрипка), Семен Саломатников (труба), Сергей Давыдченко (фортепиано), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор). За пультом симфонического оркестра Мариинского театра стоял Валерий Гергиев.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
07.10.1952
56 минут
Игорь Стравинский — композитор. Гражданин Франции (с 1934 г.) и США (с 1945 г.). Умер в Нью-Йорке, похоронен на кладбище в Венеции (Италия).
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00