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Город Ждем оттепель. В Петербурге из-за неездовой погоды не работает кикшеринг — но это еще не конец

Ждем оттепель. В Петербурге из-за неездовой погоды не работает кикшеринг — но это еще не конец

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2 комментария

Кикшеринговые компании в Петербурге еще не закончили сезон — но ждут хорошей погоды. Корреспондент «Фонтанки» проверил работу сервиса «Яндекс Go» — в приложении появилось сообщение о том, что «погода не для самокатов».

«Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — говорится в сообщении сервиса.

Приложение Whoosh просто отказалось запускаться — ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что сервис также взял паузу из-за погоды.

«Сервисы проката электросамокатов приостановили свою работу на время снегопадов и гололедицы», — сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». В ведомстве напомнили, что отрицательная температура ожидается в городе и во вторник, 5 ноября, что негативно скажется на дорожной обстановке: «Призываем всех участников движения быть осторожными и соблюдать скоростной режим».

2 ноября Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга сообщил, что «кикшеринговые компании снизили допустимую скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч в связи с непогодой».

«Из-за выпавшего снега опасность потерять управление средством индивидуальной мобильности возрастает в разы», — отметили там.

Вечером 3 ноября «Фонтанка» заметила, что прокатные самокаты Петербурга на улицах загорелись красным.

При этом кикшеринговые компании пока не уходят с улиц Петербурга за зиму.

В Петербурге 4 ноября +1,3 градуса, согласно Северо-Западному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, северо-западный ветер 3–6 метров в секунду. Ночью обещают -2 градуса, днем +2, местами небольшой мокрый снег. Но уже в среду в городе ждут потепление до +6.

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Комментарии
2
Гость
19 минут
Знак дефиса и знак минуса — разные знаки.
инкоrнида
8 минут
пусть бы работали, может двухколёсные олбодобы поубивались бы...
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