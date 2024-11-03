Электросамокаты на улицах Петербурга загорелись красным. Прокатиться по снегу не удастся

К вечеру 3 ноября прокатные самокаты Петербурга загорелись красным, а в приложениях сервисов появилось уведомление о приостановке их аренды. Петербуржцев обеспокоил вопрос, закончился ли сезон самокатов или это временное ограничение. «Фонтанка» выяснила, ждать ли двухколесных гонщиков на городских дорогах в ноябре и позже.

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Известно, что аренда самокатов еще работала в первой половине дня. Однако после заката приложения Whoosh и «Яндекс» ограничили возможность взять СИМ для поездок по городу. «Взяли паузу», — говорится в одном из сервисом. Однако не сообщается, является ли пауза завершением сезона или лишь временная мера.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Whoosh, сезон продолжается. «Из-за непогоды поставили город на паузу – самокаты остаются на улицах, но временно недоступны для поездок. Ранее мы ограничили на время непогоды максимальную скорость до 15 км/ч», – объяснили в компании.

Также в сервисе по аренде самокатов добавили, что сезон завершится, когда зима окончательно придет в Петербург. Говорить о точных датах пока рано.