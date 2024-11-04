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Общество Крупные артиллерийские учения НАТО стартуют в Финляндии

Крупные артиллерийские учения НАТО стартуют в Финляндии

1 294
6 комментариев

Артиллерийские учения Lightning Strike-24 стартуют в Финляндии в понедельник, 4 ноября. Их проведут в районах Роваярви и Рованиеми (Лапландия), передает «Интерфакс». Отмечается, что учения станут частью крупнейших в Европе.

«Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки», — цитирует агентство руководителя учений Lightning Strike-24 Янне Мякитало.

Отмечается, что основная цель учений — демонстрация возможностей НАТО на северном направлении. Нынешние учения — часть операции Dynamic Front-25. Она проводится под руководством Соединенных Штатов в пяти странах: Эстонии, Дании, Румынии, Польше и Финляндии. Предполагается, что в них примут участие 5 000 солдат и офицеров из 28 стран.

Учения на территории Финляндии пройдут с 4 по 28 ноября. Общее число участников-военнослужащих составит 3 600 человек, из них 1 250 — из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании и Чехии. Со стороны Финляндии в учениях примут участие военнослужащие сил обороны, ВВС и пограничной службы.

Аналогичные учения проводились в Финляндии в 2023 году.

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Комментарии
7
Слава России!
40 минут
гойдаааааа
VKuser174198221
19 минут
Ура! Это они нас боятся! Значит мы добились уважения! Нас теперь- слышат!
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