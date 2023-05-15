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    «Удар молнии» в Лапландии. В Финляндии вторые после вступления в НАТО крупные военные учения — сразу после первых

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    В Лапландии стартовали масштабные учения «Удар молнии» (Lightning Strike 23), сообщают 15 мая финские СМИ. На полигоне Роваярви собраны 8 тысяч солдат, в том числе более тысячи — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии. Это вторые масштабные манёвры в Суоми после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года. Причем начались они сразу же, как закончились первые. Дебют Финляндии в НАТО — учения «Стрела» (Arrow 23) завершились 14 мая.

    В Хельсинки уже видели американские танки — 19 апреля, «Фонтанка» писала об этом. Тогда техника, предположительно, следовала как раз на учения «Стрела».

    В Роваярви совместные тренировки с «силами альянса» и военными Швеции (не входит в НАТО) продлятся 2 недели. По завершении опять-таки сразу начнутся другие манёвры — «Северный лес» (Northern Forest). Они будут продолжаться до начала июня. В сообщении подчеркивается, что в тренировке примут участие британские боевые машины пехоты, а также системы залпового огня — как британские, так и американские.

    Помимо коллег по НАТО и сухопутных войск Сил обороны Финляндии, в манёврах будут участвовать финские ВВС и пограничники.

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