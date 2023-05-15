«Удар молнии» в Лапландии. В Финляндии вторые после вступления в НАТО крупные военные учения — сразу после первых

В Лапландии стартовали масштабные учения «Удар молнии» (Lightning Strike 23), сообщают 15 мая финские СМИ. На полигоне Роваярви собраны 8 тысяч солдат, в том числе более тысячи — военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии. Это вторые масштабные манёвры в Суоми после вступления Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года. Причем начались они сразу же, как закончились первые. Дебют Финляндии в НАТО — учения «Стрела» (Arrow 23) завершились 14 мая.



В Хельсинки уже видели американские танки — 19 апреля, «Фонтанка» писала об этом. Тогда техника, предположительно, следовала как раз на учения «Стрела».

