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Происшествия В Петербурге арестован начальник ГУ МЧС Курортного района

В Петербурге арестован начальник ГУ МЧС Курортного района

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1 комментарий

Дзержинский районный суд заключил под стражу 50-летнего Михаила Королькова — начальника ГУ МЧС РФ по Курортному району. Ему вменяют получение взятки в составе организованной группы, сообщает 3 ноября 47news со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По предварительной информации, Корольков получил 54 тысячи рублей от индивидуального предпринимателя, владеющего пиццерией «Комары» на Приморском шоссе. За эти деньги коммерсанту обещали быстрое согласование различных разрешений и отказ от регулярных проверок соблюдения норм пожарной безопасности. Деньги были оформлены как пожертвование в петербургское отделение Общероссийской организации «Всероссийское пожарное общество».

Михаил Корольков возглавляет управление МЧС Курортного района с марта 2020 года. Его задержание произошло спустя два с половиной месяца после ареста его подчиненного — замначальника отдела Виталия Хайбуллина, которому также было предъявлено обвинение в получении взятки телевизором.

Согласно решению суда, Корольков останется под стражей до 31 декабря.

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Комментарии
1
tigr
4 минуты
54000 руб.это такой позор.
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