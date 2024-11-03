В Петербурге арестован начальник ГУ МЧС Курортного района

Дзержинский районный суд заключил под стражу 50-летнего Михаила Королькова — начальника ГУ МЧС РФ по Курортному району. Ему вменяют получение взятки в составе организованной группы, сообщает 3 ноября 47news со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По предварительной информации, Корольков получил 54 тысячи рублей от индивидуального предпринимателя, владеющего пиццерией «Комары» на Приморском шоссе. За эти деньги коммерсанту обещали быстрое согласование различных разрешений и отказ от регулярных проверок соблюдения норм пожарной безопасности. Деньги были оформлены как пожертвование в петербургское отделение Общероссийской организации «Всероссийское пожарное общество».

Михаил Корольков возглавляет управление МЧС Курортного района с марта 2020 года. Его задержание произошло спустя два с половиной месяца после ареста его подчиненного — замначальника отдела Виталия Хайбуллина, которому также было предъявлено обвинение в получении взятки телевизором.

Согласно решению суда, Корольков останется под стражей до 31 декабря.