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Общество Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации руководству выставки «Россия» на ВДНХ

Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации руководству выставки «Россия» на ВДНХ

1 220
6 комментариев

Владимир Путин присудил президентскую премию за вклад в укрепление российской нации руководителям выставки «Россия», которая проходила до июля этого года на ВДНХ в Москве. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 3 ноября.

Лауреатами премии президента РФ стали генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова, заместитель директора по выставочной деятельности организации Павел Дорошенко и замначальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

Международная выставка-форум «Россия» была открыта в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней были показаны важнейшие достижения страны. Свои экспозиции представили 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. В феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу выставки «Россия» до 8 июля. За всё время ее посетили больше 18 миллионов человек.

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Комментарии
6
Snow*
2 часа
таки как понимать выражение "укрепление российской нации" ? Википедия объясняет что "нация - это совокупность граждан одного государства" . То есть Виртуозова с Жаричем укрепили совокупность ?
282694747
2 часа
Какая звучная фамилия -Виртуозова!Дальше без комментариев…
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