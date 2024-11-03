Получите, распишитесь: у кого вырастут пенсии в ноябре и когда ждать прибавки остальным

В Соцфонд нужно бежать бывшим летчикам и работникам угольной промышленности Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







С 1 ноября многих россиян ждет новая прибавка пенсии. Наиболее пожилые получат самую существенную сумму. О том, кому стоит ждать денег и что для этого нужно, расскажем в материале.

Россияне в возрасте от 80 лет

В составе страховой пенсии каждого пенсионера есть фиксированная выплата. Она составляет 8134,88 рубля в 2024 году. Когда человеку исполняется 80 лет, эта сумма увеличивается в два раза. Тогда пенсионер начнет получать уже 16 268,66 рубля. Никаких заявлений и документов не потребуется. Выплату увеличат автоматически.

Фиксированную выплату получают от государства. Она положена всем получателям страховой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Те, кто недавно уволился

Если работающий пенсионер уволился, то он начнет получать выплату с учетом всех пропущенных индексаций. Через день после расторжения трудового договора работодатель передаст сведения об этом в СФР. В фонде принимают решение, и через месяц на счету можно увидеть непривычно большую пенсию.

Члены летных экипажей

Члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации тоже не останутся без прибавки. Для этой категории важен стаж. Если мужчина не прослужил 25 лет, а женщина — 20 в этой отрасли, то о доплате стоит забыть. Есть только одно исключение. Необходимый стаж сократят на пять лет, если службу пришлось оставить позади из-за состояния здоровья.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление, приложить документы о периодах работы, включая сведения о налете часов, в Социальный фонд. Также нужно предоставить данные о среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Размер доплаты зависит от налета часов и среднего заработка. У каждого итоговая сумма будет индивидуальна.

Сотрудники угольной промышленности

С 1 ноября 2024 года произойдет перерасчет пенсий работников угольной промышленности. Для этого стаж, как и в предыдущей категории, у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет. Требования снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Сумма, на которую можно рассчитывать, зависит от среднего заработка работника.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда. Обе категории получат доплату 1 ноября, если подали заявление с 1 июля по 30 сентября.

Когда ждать прибавки остальным

В 2025 году россиян ждет сразу несколько индексаций Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы







Ближайшая всеобщая индексация пенсий пройдет в январе. Гражданам проиндексируют выплаты на 7,3%, причем как неработающим, так и трудоустроенным. Уровень поднятия рассчитывали исходя из прогноза Минэкономразвития по годовой инфляции.

Изначально предполагали, что индексация пенсий с 2025 года будет проходить в два этапа, первый из которых запланирован на февраль, второй — на апрель. В феврале планировали повышать всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля — только ту часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Как следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете Соцфонда, эту схему начнут применять только в 2026 году.