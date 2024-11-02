Рыбалка обернулась для петербуржца долгом перед пограничниками. Судак был слишком маленьким

Рыбака из Петербурга, который выловил более 20 судаков из акватории Финского залива, признали виновным в причинении ущерба водным биологическим ресурсам и оштрафовали почти на 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 2 ноября.

Иск заместителя военного прокурора военной прокуратуры гарнизона к рыбаку рассмотрел Красносельский районный суд. Установлено, что 24 августа мужчина добыл 21 судака общим весом 9,4 килограмма. Рыба оказалась менее установленного промыслового размера — 40 сантиметров. С рыболова просили взыскать 69 405 рублей.

В дальнейшем постановлением мирового судьи мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения. В добровольном порядке возместить ущерб он отказался, на заседание не явился.

В результате суд, ссылаясь на постановление мирового судьи, указал, что вина рыбака в административном правонарушении доказана, объем ущерба установлен. С него взыскали в пользу пограничного управления ФСБ России по городу и области 69 405 рублей.