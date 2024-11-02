Ельцин Центр отменил лекцию Александра Архангельского* после признания его иноагентом

В Екатеринбурге Ельцин Центр отменил лекцию литературоведа, критика, телеведущего и писателя Александра Архангельского* после признания его иноагентом. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила пресс-служба президентского центра.

«Дорогие друзья, к сожалению, лекция Александра Архангельского* отменена», — сообщили в Ельцин Центре.

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Несостоявшееся выступление Архангельского называлось «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е», следует из анонса на сайте Ельцин Центра.

Минюст вчера, 1 ноября, сообщил о включении Александра Архангельского в реестр иностранных агентов.



* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.