Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

зап.

 753мм 71%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Ельцин Центр отменил лекцию Александра Архангельского* после признания его иноагентом

Ельцин Центр отменил лекцию Александра Архангельского* после признания его иноагентом

1 345
28 комментариев

В Екатеринбурге Ельцин Центр отменил лекцию литературоведа, критика, телеведущего и писателя Александра Архангельского* после признания его иноагентом. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила пресс-служба президентского центра.

«Дорогие друзья, к сожалению, лекция Александра Архангельского* отменена», — сообщили в Ельцин Центре.

Деньги за оплаченные онлайн-билеты вернутся автоматически, а для возвращения средств за офлайн-билеты необходимо обратиться в кассы.

Несостоявшееся выступление Архангельского называлось «Свобода приходит нагая. Культура и рынок в 90-е», следует из анонса на сайте Ельцин Центра.

Минюст вчера, 1 ноября, сообщил о включении Александра Архангельского в реестр иностранных агентов.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Раз признали иноагентом. значит. честный и порядочный человек.
Абрикосов
1 час
лучше бы Ельцин центр отменили... а Ельцина Врагом народа назначили !!! это было бы правильно!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
Новости компаний
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
ТОП 5
Новости компаний
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00