Пятничные иноагенты: Минюст РФ добавил в реестр четыре новых имени

Минюст РФ в пятницу, 1 ноября, обновил реестр иностранных агентов. Как следует из документа, в список внесены Александр Архангельский*, Александр Горбачев*, Анна Зуева* и Алексей Серегин*.

Александр Архангельский — российский литературовед, критик, телеведущий и писатель. В прошлом — преподаватель ВШЭ, член Вольного исторического общества. В обосновании Минюста указано, что он выступал против СВО, распространял фейки о решениях руководства РФ, принимал участие в качестве респондента на площадке, предоставляемой другим иностранным агентом.

Александр Горбачев — журналист, обозреватель, в прошлом — главный редактор музыкального портала «Афиша», в 2016–2019 годах — редактор отдела спецкорров «Медузы»**. По информации Минюста РФ Горбачев распространял фейки о действиях ВС РФ и решениях российского руководства, выступал против СВО.

Анна Зуева — журналистка из Бурятии, вице-президент нежелательного в России фонда «Свободная Бурятия»*** (Free Buryаtia Foundation***), на данный момент проживает в Эстонии. В реестр иноагентов включена, поскольку выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о действиях ВС РФ и руководства страны.