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Общество Пятничные иноагенты: Минюст РФ добавил в реестр четыре новых имени

Пятничные иноагенты: Минюст РФ добавил в реестр четыре новых имени

1 528
2 комментария

Минюст РФ в пятницу, 1 ноября, обновил реестр иностранных агентов. Как следует из документа, в список внесены Александр Архангельский*, Александр Горбачев*, Анна Зуева* и Алексей Серегин*.

Александр Архангельский — российский литературовед, критик, телеведущий и писатель. В прошлом — преподаватель ВШЭ, член Вольного исторического общества. В обосновании Минюста указано, что он выступал против СВО, распространял фейки о решениях руководства РФ, принимал участие в качестве респондента на площадке, предоставляемой другим иностранным агентом.

Александр Горбачев — журналист, обозреватель, в прошлом — главный редактор музыкального портала «Афиша», в 2016–2019 годах — редактор отдела спецкорров «Медузы»**. По информации Минюста РФ Горбачев распространял фейки о действиях ВС РФ и решениях российского руководства, выступал против СВО.

Анна Зуева — журналистка из Бурятии, вице-президент нежелательного в России фонда «Свободная Бурятия»*** (Free Buryаtia Foundation***), на данный момент проживает в Эстонии. В реестр иноагентов включена, поскольку выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о действиях ВС РФ и руководства страны.

Алексей Серегин — российский журналист, сотрудничал с изданием 7х7*. В реестр Минюста включен, поскольку выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о ВС РФ.

Также по распоряжению Минюста РФ из реестра исключен Издательский дом «Новая глава».

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

** «Медуза» признана нежелательной организацией и запрещена на территории РФ

*** Фонд «Свободная Бурятия» признан нежелательным и запрещен на территории РФ. Также внесен в реестр иноагентов

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Комментарии
2
Dinja436
12 минут
Раньше Иностранных агентов не объявляли. По тихому в М-ку и поминай как звали.
Ivanov_I_I
4 минуты
а кто все эти люди?
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